Annesinin böbreğine uyum sağlanamadı

Haber: Ceylan Beykoz

Böbreklerini kaybeden MasterChef’in eski sezon yarışmacısı Bolulu Hamza Mercimek'e yarışmacılardan destek geldi. Geçtiğimiz haftalarda programa görüntülü bağlanarak böbrek nakli beklediğini açıklayan Mercimek için yarışmacılar, kazandıkları ödülü arkadaşlarına armağan etmek istediklerini söyledi. Somer Şef ise Hamza'nın sağlık durumu ile ilgili üzen haberi verdi.

Daha önce programa bağlanan Hamza Mercimek, diyaliz tedavisi gördüğünü belirterek "Yaklaşık bir ay hastanede yattım ama maalesef böbreklerimi kurtaramadık. İki böbreğim de iflas etti” ifadeleriyle üzen haberi vermişti.

Annesine ait böbreğinin Hamza için uyumsuz olduğunu söyleyen Somer Şef, "Annesi kendi böbreğini verecekti fakat bir uyumsuzluk yakalanmış. Maalesef Hamza’nın sıkıntısı devam ediyor. Her türlü desteğimizle Hamza’nın yanındayız" ifadelerini kullandı.

YARIŞMACILARDAN ANLAMLI HEDİYE

Somer Şef'in duygulandıran açıklama sonrası ödül oyunu için mücadele veren yarışmacılardan anlamlı hediye geldi. Bu haftanın mavi takım kaptanı olan Kaan, "Ödül ne olursa olsun biz Hamza'ya destek olmak istiyoruz. Arkadaşa armağan etmek istiyoruz. Hamza'ya motivasyon olsun" dedi.

Melih de takımı ile konuştuğunu ve Hamza'ya destek olmak istediklerini vurgulayarak, "Eğer ödül maddiye dönebiliyorsa çok mutlu oluruz. Ona da destek olmuş oluruz" sözleri ile şeflerden takdir topladı.

Bunun üzerine Somer Şef "Sizin bu jestiniz hem bizi hem de yapımcılarımızı çok duygulandırdı. Bugünlük yarışmayı para ödülüne çeviriyoruz ve 50 bin TL'lik bir para ödülü" diyerek Hamza için yarışılacağını söyledi.

MasterChef'te yaşanan duygusal konuşma sosyal medyanın da gündemine oturdu.