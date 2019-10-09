Ansızın alarm verilecek

Haber: Eerdal Tanrıverdi

AFAD, Türkiye’de modern afet yönetim sisteminin kurulmasında önemli bir kilometre taşı olan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, 9 - 11 Ekim 2019 tarihleri arasında ulusal deprem tatbikatı gerçekleştirecek. 26 il ve ulusal düzeyde hizmet gruplarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan tatbikatta, yerel ve ulusal düzeyde hizmet grubu planları, saha ekiplerinin kapasite ve yetenekleri ile Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi’nin (AYDES) işlerliği test edilecek. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve AFAD üst yönetimi tarafından eş zamanlı olarak Ankara’daki AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkeziden de takip edilecek. Tatbikat, Kahramanmaraş’ta 7.5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosu üzerine gerçekleştirilecek. Tatbikata, 26 il ve ulusal düzey hizmet grupları katılacak. Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya depremden en çok etkilenen iller olarak ulusal seviyede; Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa az etkilenen iller olarak il seviyesinde tatbikata katılacak. Bu iller dışındaki 19 il, 1. ve 2. derece destek iller ile ulusal seviyede yardım eden iller olarak görev alacak.

KOORDİNELİ ÇALIŞILACAK

Tatbikatın daha verimli yürütülmesi, ulusal ve yerel düzey katılımcılar arasında tam bir uyum sağlanabilmesi için, bahse konu illerdeki yerel düzey hizmet grupları süreç içerisindeki çalışmalarında, ulusal düzey hizmet grupları ile koordineli olarak çalışacak.

Tatbikat gerçek zamanlı icra edilecek

2 gün süresince devam edecek olan tatbikatta, 1.gün gerçek zamanlı icra edilecek olup afetin ilk 24 saati canlandırılacak; 2.günde ise afet sonrası ilk 72 saat sonrası canlandırılarak, ilk 72 saatte aktif olmayan Hizmet Gruplarının da tatbikata dahil edilmesi sağlanacak.

AYDES KULLANILACAK

Tatbikat süresince Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerine inşa edilmiş, afet ve acil durumlarda tüm kaynakları etkin bir şekilde yönetebilen, karar destek mekanizmalarına sahip web tabanlı bir uygulama olan AYDES kullanılacak.