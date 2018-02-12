Haber : Esra Öztürk

Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol ve başkanların katıldığı toplantıda illerin 2018 yılı için planladığı çalışmalar ve illerin durumu değerlendirildi. Sadece 4 ilin sunum yaptığı toplantıdabiri de Bolu oldu. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın ve 81 ilin sağlık yöneticilerinin katıldığı toplantıda Bolu il Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Bolu’daki yenilikler hakkında sunum yaptı. Sunum sonunda yapılan uygulamaların Türkiye’nin diğer illerine yaygınlaştırılması tavsiye edildi.