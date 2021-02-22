Antarktika değil Bolu

Haber: G. Deniz Bakır

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Bolu'da hava sıcaklığı gece sıfırın altında 26,4 derece olarak ölçülürken, soğuk hava nedeniyle kentin sokak, mahalle ve caddelerinde bulunan çeşmeler dondu. İki metreye yakın buz sarkıtlarının oluştuğu kent merkezinde Bolu Belediyesine bağlı ekipler, buz tutan çeşmeleri ve borularını pürmüz yardımıyla ısıtılırken, tehlike arz eden sarkıtlar nedeniyle vatandaşların dikkatli olmasını isteNdi. Öte yandan birçok gölün de buz tabakasıyla kaplandığı görüldü.

UYARILARA RAĞMEN

Belediye yetkilileri vatandaşları uyararak gölün yüzeyine çıkılmasının tehlikeli olduğuna işaret etmesine rağmen Göksu Göleti’nde bir grup gencin balık tuttuğu fark edildi. Hafta sonu doğa yürüyüşlerine devam eden trekkingseverlerin objektiflerine yakalanan vatandaşlar, Düzce’den geldiklerini ve ortasına delik açtıkları gölette balık tutmanın kendileri için oldukça ilginç bir deneyim olduğunu ifade etti.