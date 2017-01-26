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26 Ocak 2017 Perşembe
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    • Antibiyotikte değil, sağlığınızda ısrarcı olun

    Enfeksiyon Hastalıkları Uz. Dr. Ferah Karağaçlıoğlu, antibiyotik kullanımı hakkında yaptığı uyarıda, "Antibiyotik ağrı kesici, ateş düşürücü değildir. Her boğaz ağrısında ve öksürükte kullanılmaz. Antibiyotiğin gereksiz ve yanlış kullanımı, sağlığınıza zarar verir. Sağlığınızı riske atmayın" dedi.

    26 Ocak 2017 Perşembe 16:15
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    Antibiyotikte değil, sağlığınızda ısrarcı olun

    BASIN BÜLTENİ
    Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın antibiyotik kullanımına ilişkin kamuoyunu bilgilendirdiği ve basında geniş yer bulan açıklamaları sonrası, Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'de antibiyotik kullanımı konusunda vatandaşları daha çok bilinçlendirmeye yönelik çalışma başlattı. Genel sekreterlik bünyesindeki tüm sağlık kuruluşlarında dağıtılan afiş ve broşürlerle, antibiyotiğin hangi durumlarda kullanılması gerektiği, gereksiz kullanımın insan sağlığı üzerinde yol açacağı tahribatların bilgisi vatandaşlara bildirildi.

    AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI KONULU EĞİTİM SEMİNERİ

    Öte yandan Akılcı Antibiyotik kullanımı ile alakalı olarak AİBÜ Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Grup A Streptekok Hızlı Antijen Testleri adlı eğitim semineri düzenlendi.

    Enfeksiyon Hastalıkları Uz. Dr. Ferah Karağaçlıoğlu, konuşmacı olarak katılımcılara seslendiği seminerde, "Enfeksiyon hastalıkları, halk sağlığı açısından önemli ve uygun antimikrobik tedaviyle başarının sağlandığı bir alandır. Bununla birlikte gerek toplumda, gerekse hastanede kazanılan enfeksiyon hastalıkları akılcı olmayan antimikrobiyal tedavilerin kullanılması sonucu tedavi edilememektedir Uygun antimikrobiyal tedavi; sağ kalım, komplikasyon ve kronikleşmenin önlenmesi, hastalık şiddet ve süresinin kısaltılması açısından önemlidir" dedi.

    Uz. Dr. Karağaçlıoğlu, açıklamalarının devamında, antibiyotik tüketimi ve direnç ile ilgili verilere, antibiyotik kullanımı konusunda bazı özel konulara, antimikrobiyal direncin yavaşlatılması için yapılacaklara, Dünya Sağlık Örgütü’nün antimikrobiyal tüketim ve direnç konusunda yapmış olduğu çalışmalara ve buna ilişkin verilere yer verdi.

    ANTİBİYOTİK AĞRI KESİCİ, ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ DEĞİLDİR

    Uz. Dr. Karağaçlıoğlu, hastalara da uyarılarda bulunarak, "Hastalar, doktorları antibiyotik yazmaya zorlamamalıdır. Antibiyotik ateş düşürücü değildir. Polikliniğe başvuran her 3 hastadan biri antibiyotik kullanıyor. Bakteri kaynaklı hastalıkta antibiyotik kullanılır; ancak virüs kaynaklı hastalıklarda antibiyotik kullanılmaz" diye konuştu.

    NEZLE VE GRİPTE ANTİBİYOTİK ÇARE DEĞİL

    Uz. Dr. Karağaçlıoğlu, açıklamalarında ayrıca, "İnsanlar da hastalık yapan mikropları birkaç çeşide ayırıyoruz, sıklıkla gördüğümüz gruplardan biri bakteriler birisi de virüsler. Eğer hastalığımızı bir bakteri yapmışsa antibiyotik kullanıyoruz ama hastalığımızı bir virüs yapmışsa antibiyotik kullanmıyoruz çünkü antibiyotikler virüslere karşı etkisiz ilaçlar. Günlük hayatımızda en sık karşılaştığımız genellikle antibiyotik almamıza da yol açan nezle ve grip acaba bakteriyel bir hastalık mı? Yoksa bunlar virüslerin sebep olduğu hastalıklar mı? Nezle ve grip virüslerin sebep olduğu hastalıklar dolayısıyla bunlara antibiyotiklerin hiçbir faydası yok” ifadelerini kullandı.

    GEREKSİZ ANTİBİYOTİK KULLANIMI CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇIYOR

    Uz. Dr. Karağaçlıoğlu, açıklamalarında son olarak, gereksiz antibiyotik kullanımının yol açacağı sorunları aktararak, "Gelişigüzel kullanılan antibiyotikler fayda sağlamadıkları gibi, pek çok ciddi sağlık problemine de neden olabiliyor. Böbrek veya karaciğer yetmezliği ile obezite bunlardan sadece bazıları" diye konuştu.



    Anahtar Kelimeler: Enfeksiyon, Hastalıkları, Uz., Dr., Ferah

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