Antik çağdan kalan yazıt

Göynük ilçesinde yeni adı ile Soğukçam eski adıyla Germanos Köyünde 1966’da keşfedilen günümüze ulaşmış Frig alfabesiyle yazılan en uzun yazıt olan Soğukçam yazıtı kaya üzerine kazınmış uzunca bir metin olarak günümüze ulaşmış durumda. Antik çağda Bitinya olarak adlandırılan bölgede kalan köyün 2,5 kilometre batısındaki anıt “Türbe Önü” ve “Yazılı Kaya” olarak adlandırılan mevkide yer alıyor. Doğu yönü düzlenerek yüzeyi yazılan Konik kaya kitlesinin yüksekliği 9 metreye yazıldığı tarih ise 1000 yıllık bir geçmişe sahip. 9 satırlık kitabenin sol üst köşesinde üçgen bir niş yer alıyor. Kayanın önünde bir platform var. Platform define arayıcıları tarafından yer yer kazılmıştır. Kaya çevresinde bir Frig yerleşmesi olduğu tahmin ediliyor.

Dünyada kayanın üzerine işlenmiş en uzun Eski Frigya metin olarak kabul edilen yazıt günümüze kadar zamanın aşındırıcı etkisine kendi başına karşı koyarak gelmiş durumda.