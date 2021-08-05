Antika, kültür ve sanat etkinliği pazarı açılıyor

Bolu’da antika, kültür ve sanat etkinliği pazarı açılıyor. Bu Pazar Bolu’nun merkezine  pek çok ilden  ziyaretçi ve antikacı kazandıracak.

Antika, kültür ve sanat etkinliği pazarı açılıyor

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediyesi’nin desteği ve katkılarıyla Bolu’ya antika, kültür ve sanat etkinliği pazarı açılıyor. Bu pazar; Ankara, İstanbul, Eskişehir gibi büyük illerde uzun yıllardır yapılmakta ve büyük ilgi çekmektedir.  İlimizde ise 29 Ağustos pazar gününden itibaren her ayın son pazar günü gerçekleşmek üzere faaliyete geçecek. İlimizde faaliyete geçecek olan bu Pazar etkinliği  ile gönüllü olarak ilgilenen organizasyon yöneticilerinden olan Bolulu  vatandaşımız “Bolu Belediyesi ile yaptığımız görüşmeler ve Belediye’nin katkıları sonucunda pazarımız açılışa hazır duruma geldi. Bizim amacımız Bolu’da kültür, sanat, antika alanında bir Pazar oluşturmak. Bu bir kültür olayıdır.  Bolu’da da bu işin olmasını istiyoruz. Bizler birlik ve beraberlik içerisinde bu günlere geldik. Açılış tarihini de aldık her ayın son pazar günü Bolu’da bu etkinliği yapacağız. Şimdilik bizim kendi aramızda bir oluşumumuz bir derneğimiz yok. İleriki zamanlarda inşallah derneğimizi de kuracağız. Ağustosun son haftasında pazarımızı açacağız. İlimiz için güzel şeyler olacağına inanıyorum. Bolu’ya bir çok turist geliyor Abant’a, Narven’e fakat merkeze gelmiyor gelse de çok az bir kısmı geliyor. Bu etkinlik o gelen turistleri de cezbedecek. Bu ilanlarla, sosyal aktivitelerle bu turistleri de şehir merkezine çekeceğimize inanıyorum. Ayrıca çok daha değişik yerlerden katılımcılarda olacaktır” dedi. Bolu antika, kültür ve sanat etkinliği pazarı  kültür, sanat, el sanatları ve antika ile uğraşan herkese açık olacak.

Bolu’da faaliyete geçecek olan ve Bolu’ya büyük katma değer sağlayacak olan anitka, kültür ve sanat pazarı Bolu pazarındaki kapalı alan olan bölümde gerçekleştirilecek.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
KİMSESİZLERİN KİMSESİ GEREDE BELEDİYESİ
KİMSESİZLERİN KİMSESİ GEREDE BELEDİYESİ
  1. Bolu

banner128

banner124