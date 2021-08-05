Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediyesi’nin desteği ve katkılarıyla Bolu’ya antika, kültür ve sanat etkinliği pazarı açılıyor. Bu pazar; Ankara, İstanbul, Eskişehir gibi büyük illerde uzun yıllardır yapılmakta ve büyük ilgi çekmektedir. İlimizde ise 29 Ağustos pazar gününden itibaren her ayın son pazar günü gerçekleşmek üzere faaliyete geçecek. İlimizde faaliyete geçecek olan bu Pazar etkinliği ile gönüllü olarak ilgilenen organizasyon yöneticilerinden olan Bolulu vatandaşımız “Bolu Belediyesi ile yaptığımız görüşmeler ve Belediye’nin katkıları sonucunda pazarımız açılışa hazır duruma geldi. Bizim amacımız Bolu’da kültür, sanat, antika alanında bir Pazar oluşturmak. Bu bir kültür olayıdır. Bolu’da da bu işin olmasını istiyoruz. Bizler birlik ve beraberlik içerisinde bu günlere geldik. Açılış tarihini de aldık her ayın son pazar günü Bolu’da bu etkinliği yapacağız. Şimdilik bizim kendi aramızda bir oluşumumuz bir derneğimiz yok. İleriki zamanlarda inşallah derneğimizi de kuracağız. Ağustosun son haftasında pazarımızı açacağız. İlimiz için güzel şeyler olacağına inanıyorum. Bolu’ya bir çok turist geliyor Abant’a, Narven’e fakat merkeze gelmiyor gelse de çok az bir kısmı geliyor. Bu etkinlik o gelen turistleri de cezbedecek. Bu ilanlarla, sosyal aktivitelerle bu turistleri de şehir merkezine çekeceğimize inanıyorum. Ayrıca çok daha değişik yerlerden katılımcılarda olacaktır” dedi. Bolu antika, kültür ve sanat etkinliği pazarı kültür, sanat, el sanatları ve antika ile uğraşan herkese açık olacak.

Bolu’da faaliyete geçecek olan ve Bolu’ya büyük katma değer sağlayacak olan anitka, kültür ve sanat pazarı Bolu pazarındaki kapalı alan olan bölümde gerçekleştirilecek.