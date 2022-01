Antika Pazarına yoğun ilgi

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu’da her ayın son pazarında İhsaniye Mahallesi Pazar alanına kurulan Antika Pazarı her geçen ayın ardından vatandaşın beğenisini kazanmaya devam ediyor. Kısa süre içerisinde yoğun talep gören ‘Antika Pazarı’ yapılan görüşmelerin ardından artık Highway Alışveriş Merkezinde yerini alacak. Her ayın 2. Haftasında Pazar günleri, Highway’de kurulacak Antika Pazarı’nda yerini alacak olan esnaf, tüm halkı davet etti.Pazarda; fotoğraf makineleri, telefonlar, pikaplar, eski paralar, madalyalar, Osmanlı dönemine ait kılıçlar ve çeşitli savaş malzemeleri ile köylerde kullanılan tarım ve mutfak araç gereçleri antikaseverlerin beğenisine sunuluyor.

“HALKIMIZDAN YOĞUN TALEP GÖRDÜK”

Antika Pazarının, İhsaniye Mahallesine kurulmasında öncülük eden Ercan Eroğlu, “Halkımızdan yoğun talep gördük. Başlarda bu işe girişirken bizde bu kadarını beklemiyorduk. Highway AVM ile yaptığımız görüşmeler sonrası artık her ayın 2.haftasında Pazar günleri Highway’deyiz. Antika seven sevmeyen tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.