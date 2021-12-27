Antika pazarını ziyaret ettiler



Haber: S. Özge Yücel

Ak Parti teşkilatı, kadın ve gençlik kolları üyesi teşkilat mensupları esnafla bir araya gelerek “Yatırım, İstihdam, Üretim, İhracat, Büyüme” konulu broşür dağıtarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlediği ‘yeni ekonomi modelini’ anlattı.

Bolu’da Cumartesi ve Pazar gününü sokaklarda ve esnafların yanında geçiren AK Parti kadroları vatandaşla bir araya geldi.

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner beraberinde Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak, Teşkilat Başkanı Ramazan Zengin ile Yürütme Kurulu Üyesi Zühtü Böçgün ile antika pazarını ziyaret ederek yeni ekonomik modeli anlattılar, merak edilen tüm konuları detaylıca aktarıp sorulan soruları cevapladılar.

Suat Güner “Yeni ekonomi modelini anlattık” dedi

Yeni ekonomik modeli anlatmak için ziyaretlerde bulunan AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Bolu’da ayda bir kurulan Antika Pazarını ziyaret ederek esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza, ‘Yatırım, İstihdam, Üretim, İhracat, Büyüme’ konulu broşür dağıtarak Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlediği yeni ekonomi modelini anlattık.” dedi.