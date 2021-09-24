Antika Pazarı’nın ikincisi kuruluyor

Haber: Yasin Bilgi

İlimizde geçen ay ilk defa kurulan Pazar, Bolulu vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Pazarda; fotoğraf makineleri, telefonlar, pikaplar, eski paralar, madalyalar, Osmanlı dönemine ait kılıçlar ve çeşitli savaş malzemeleri ile köylerde kullanılan tarım ve mutfak araç gereçleri antikaseverlerin beğenisine sunuluyor. Antika, Kültür ve Sanat Etkinliği Pazarı her ayın son günü İhsaniye Mahallesi Pazar alanında kurulacak.

26 Eylül Pazar günü ikincisi kurulacak olan “Antika Pazarı”na, Bolu Antika Kültür ve Sanat Pazarı, tüm bolu halkını davet etti.