Antrenörde bunu yaparsa!

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlimizde bir futbol kulübünün alt yapısında antrenörlük yapan M.K. isimli kişi yaşları 12 ila 15 arasında değişen sporcu erkek çocuklara cinsel içerikli mesajlar attı. Bir süredir alt yapıda futbol oynayan çocuklar söz konusu mesajları birbirleriyle paylaştı. Böylece M.K.'nın birden fazla çocuğa benzer şekilde cinsel içerikli mesaj attığı ortaya çıktı. Bir araya gelen çocuklar, M.K.'yı bir parka çağırdı. Çocuklar burada M.K.'yı videoya kaydederek, cinsel tacizde bulunduğunu itiraf ettirdi. Olayı öğrenen futbolcu çocukların ailelerinin antrenörden şikayetçi olacakları öğrenildi.