Antrenörlere Çocuk Koruma Eğitimi

Haber: C.Kutay Aykan

TFF tarafından kulüplere zorunlu tutulan Çocuk Koruma Eğitimi Boluspor Karaçayır Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Eğitimde konuşan Gülhan Gündüz, “Her şeyden önce bir çocuk dostudur, çocuk sözcüsüdür. Yani çocuğun var olduğu her yerde; onun üstün çıkarını koruyabilmek için çalışan kişidir. Esas niyetimiz budur. Bu kapsamın altında elbette ki çocuğu koruyabilmek için ilme ihtiyaç var. Dolayısıyla bu noktada yurtdışında Çocuk İstismarları Soruşturma Eğitimi, Kayıp Kaçak ve İstismar Edilmiş Çocuğun İlk Tepki Sistemi Kurma Uzmanlığı, Amber İkaz Sistemi Eğitimci Eğitmenliği gibi teknik uzmanlıklar gördüm. ABD'de kendileri için özel bir uzmanlık veren Adalet Bakanlığı'na bağlı birim var. Sadece emniyetin verdiği özel bir izinle alınan kurslar. Yani siz veya sıradan birisi gidip bu kursa katılamaz. O dönemdeki Emniyet Çocuk Şubesi Müdürlüğümüzün görüşü şuydu… Çünkü herkes diyor ki, "Niye polis eğitmediler de sizi eğittiler?" Biliyorsunuz iki senede bir polislerin yerleri değişir. Kalıcı bir uzman gerekiyordu bu sebeple. Amerika'da doğup büyüdüm ve bu nedenle İngilizceye çok hâkimim, bir de bu uzmanlıkla çok önemli bilgiler ediniyorsunuz da uygulayacak yerler bellidir. Bu kadar konsantre bir uzmanlığa çok fazla kişi bir ömür adamak istemeyebilir. Ben istedim” dedi.