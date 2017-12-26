Haber: Semih Baykal

Geçtiğimiz hafta Aktaş Mahallesi’nde A.K adlı bir kadın ellerindeki poşetlerle apartman giriş yaptığı sırada İ.P adlı bir şahıs tarafından satırla saldırıya uğradı. Saldırıda kadın yaralanırken, apartman sakinlerinin sesleri duyarak dışarı çıkması üzerine olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.P.’yi yakalamak için başlattıkları çalışma kapsamında, apartmanda bulunan güvenlik kameralarıyla çevre binalardaki kameraları ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kameralarını inceledi. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip neticesinde Ankara’ya gittiğini belirlenen şüpheli İ.P.‘yi (32), adresinde gözaltına alındı. Yapılan ilk sorgulamada saldırı esnasında apartmanın yakınında bir araçta kadın eşi E.K’nin beklediği iddia edildi. Ekipler, bunun üzerine E.K’yi de Ankara’da gözaltına alarak Bolu’ya getirdi. Öte yandan, A.K. ile E.K.’nin boşanma aşamasında oldukları ve ayrı yaşadıkları öğrenildi. İki şüpheli şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.