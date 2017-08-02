Haber: Semih Baykal

Geçtiğimiz günlerde ilimizde, Bolu 2’inci Komando Tugayı’nda görev yapan uzman çavuş Emre Dumlupınar’ın 3 yaşındaki oğlu Mustafa Dumlupınar, üzerine evinin bahçesinde bulunan demir kapının düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Yaşanan talihsiz kaza sonrası ise apartman sakinleri şok bir iddiada bulundu. Kaza sonrası tedirginlik yaşayan apartman sakinleri, olayın ihmal sonucu gerçekleştiğini iddia etti. Apartman sakinleri iddiaların ardından mahkemeye başvuracaklarını belirtirken, apartmanda yaşayan ve demir ustası olduğunu söyleyen Sinan Akyar “Burada bir demir olsaydı beton kırılır mıydı? Beton kırıldığı için kapı çocuğun üzerine düşmüş. Eğer burada demir olsa bunlar yaşanmazdı. Bu ihmal, bunu müteahhit yaptı, yapı denetim kontrol etti. Yapı denetimde bu konuda sorumlu. Bu yapıya nasıl izin verilmiş. Bu tuzaktır, hepimizin çocuğu olabilirdi” diyerek yapı denetim firması ve müteahhitte davacı olacaklarını söylediler.