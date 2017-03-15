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15 Mart 2017 Çarşamba
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    • ARA KARAR VERİLDİ

    Bolu'da 3'ü tutuklu 10 askerin yargılandığı FETÖ/PDY davasında ara karar verildi. Tutuklu askerler eski Bolu 2. Komando Tugay Komutanı ve FETÖ’nün sözde Bolu ve Düzce Sıkıyönetim Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer, Yarbay Veli Ceylan ve Yüzbaşı Nuri Kıyak'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

    15 Mart 2017 Çarşamba 20:01
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    ARA KARAR VERİLDİ

    Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve haklarında hazırlanan 68 sayfalık iddianamenin ardından yargılanmaya başlayan  tutuklu eski Bolu 2. Komando Tugay Komutanı ve sözde Bolu ve Düzce Sıkıyönetim Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer, Yarbay Veli Ceylan, Yüzbaşı Nuri Kıyak ve tutuksuz 7 asker için bugün görülen duruşmada ara karar verildi.

      6 Mart tarihinde yargılanmalarına başlanan ve yaklaşık 100'e yakın tanığın dinlendiği davada verilen ara kararda tutuklu sanıklar eski Bolu 2. Komando Tugay Komutanı ve sözde Bolu ve Düzce Sıkıyönetim Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer, Yarbay Veli Ceylan ve Yüzbaşı Nuri Kıyak'ın üzerlerine atılı suç bakımından kuvvetli suç şüphesinin devam etmesi ve kaçma şüphesinin olması nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

      Mahkeme heyeti bir sonraki duruşmada, aralarında eski Bolu 2. Komando Tugay Komutan vekilleri Albay Cahit Tirindaz, Albay Aziz Çetinkaya, eski Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya ve Güneşer'in 15 Temmuz'da geçici görevli bulunduğu Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki 34. Hudut Tugayı eski Komutanı Tuğgeneral Ali Salnur'un bulunduğu 10 kişinin tanık olarak dinlenmesine karar vererek mahkemeyi 24 Mart tarihine erteledi.

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