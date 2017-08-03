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İlimizde FETÖ / PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan eski emniyet personeli olan 73 sanığın yargılanması devam ediyor. Bolu Belediyesi Nikah Salonu’nda devam eden yargılamalarda sanıkların savunmaları dinleniyor. Tutuklu 30 sanık, polis ekiplerinin güvenlik önlemleri altında salona getirilirken, duruşmada tutuksuz yargılanan bazı sanıklar da yer aldı. Duruşma, sanıkların savunmalarıyla devam ederken mahkeme heyeti akşam saatlerinde ara karar verdi.
Dinlenen savunmaların ardından mahkeme heyeti tutuklu sanıklar için ara karar verdi. Heyet tutuklu sanıklar Uğur Öztürk, Musa Oğuz, İsmail Şimşek, Halil İbrahim Zor, Ceren Ahu Karabay ve Canan Bozdağ’ın tahliyesine karar verdi. Aynı zamanda Firari Memduh Uysal da tutuklanarak duruşmaya getirildi. Duruşmalar diğer sanıkların dinlenmesi için ertelendi.
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