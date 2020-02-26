Ara tatil tarihi belli oldu

Haber: Aysun Beykoz

Eğitim öğretimine devam eden öğrenciler, okullarda ilk sınavların başlamasıyla beraber, ara tatil dönemine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci nisan ara tatilinin başlayacağı tarihi öğrenmek istiyor.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında tamamlayan öğrenciler, ara tatil dönemine yoğunlaştı. İkinci yarıyıl nisan ara tatili MEB takvimine göre 6-10 Nisan 2020'de olacak. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran Cuma tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

LİSELERDE SINIFTA KALMA GERİ GELİYOR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde sınıf geçme ve kalmayla ilgili mevzuat düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Okullarda sınıfta kalmanın 1999'dan beri kaldırıldığını belirten Selçuk, çalışan ve çalışmayan çocuk arasında ayrım olması gerektiğini söyledi. Her bir öğrencinin liseyi bitirdiğinde sahip olması gereken yeterlilikler konusunda standartlar oluşturulmasının önemli olduğunu anlatan Selçuk, şunları söyledi: “Bu yeterliliğe ulaşılmaması halinde, dört işlem bilmeyen, okuduğunu anlama-yazma konusunda sıkıntı yaşayan çocuk liseden mezun oldu. Ders geçmeyle ilgili 120 öğretmen, okul müdürü, il, ilçe yöneticileri ile velilerle Ankara'da bir araya geldik. Bu çalışmada, eğitim, ekonomi ve istihdam ilişkisi ile bölgesel durumlar dikkate alınarak bir çerçeve oluşturuldu.