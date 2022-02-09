Araba brandasıyla dolandırıldı

Haber: Ceylan Beykoz

Olay geçtiğimiz yıl meydana geldi. Ö.A. isimli Bolulu vatandaş, face book sosyal paylaşım sitesindeki satılık araba brandası ilanını görünce M.S.Ş. isimli şahısla irtibata geçerek 2 bin lira karşılığı anlaşmaya vararak, 600 lira kaparo gönderdi. Aradan zaman geçince dolandırıldığı anlayan Ö.A. davacı ve şikayetçi oldu.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan M.S.Ş, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek; “Ben araba branda satış işiyle ilgilenmiyorum. Para belki benim hesabıma yatmış olabilir ama unutmuş olabilirim. Para geldiyse de kimden ve ne için geldiğini de bilmiyorum” diyerek suçtan kurtulmaya çalıştı.

Müşteki olarak duruşmaya katılan Ö.K., sanığın cezalandırılmasını isteyerek; “Sanık zararımı gidermek için kısmı bir ödeme yapsa bile kendisinden davacı ve şikayetçiyim. Benim gibi kim bilir kaç kişiyi dolandırdı. Kesinlikle cezalandırılmasını istiyorum. Benim canım yandı, başkalarının canının yanmasını istemiyorum. İnşallah en ağır cezayı alır ve bir daha böyle bir işe kalkışmaz” dedi. Duruşma eksik evraklarının tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.