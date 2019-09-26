Araba içinde sigara içen yandı!

Haber: Birol Ertunç

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye ziyareti öncesi Atatürk Havalimanında bir basın toplantısı düzenleyerek sigara yasağı ile alakalı açıklamalarda bulunmuştu. "Yazılı kayda girmek suretiyle şoför de içemeyecek arkada oturanlar da sigara içemeyecek" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamasının ardından arabalarda sigara içenlere ceza uygulaması Emniyet birimlerince başlatıldı.

Ülkemizin çeşitli illerinde olduğu gibi ilimiz Bolu’da da araç içerisinde sigara içen sürücülere ceza kesilmeye başlandı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri koordinasyonu ile eski adliye binası trafik ekiplerince yapılan uygulamada aracında sigara içen 2 sürücüye kabahatlar kanunu gereğince 153 lira para cezası kesildi. Ekipler ayrıca uygulamada kontrol ettikleri araçlardakileri de araç içinde sigara içmemeleri konusunda uyararak içilmesi halinde cezai işlem uygulanacağı bildirdi.