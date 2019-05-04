Arabada tecavüze ceza yağdı

Haber: C. Kutay AYKAN

Tecavüz olayı geçtiğimiz yıl meydana gelmişti. Mağdur M.Y., ablasının talimatı üzerine Atatürk Orman Parkı önünde tutuklu sanık E.K. ile buluşmuş ve burada tecavüze uğramıştı. M.Y., başından geçenleri şöyle anlatmıştı; “Olay günü ablam ile aynı evdeydik. Bana gelip Atatürk Orman Parkının önüne git seni orada birisi karşılayacak ve 100 TL para verecek onu al bana getir dedi. Bende dediği yere gittim. E.K. beni arabasına davet etti. Bende arka koltuğa oturdum. E.K. arka koltuğa gelerek, arabanın kapılarını kilitleyip, camlarını da perdeyle kapatarak bana araba içerisinde zorla tecavüz etti. Para da vermedi” dedi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde , “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan tutuklu yargılanan E.K.’da üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, “Olay günü sosyal paylaşım sitesinden tanıştığım M.Y. bana telefondan ulaştı. Benimle buluşup görüşmek istediğini hatta ilişkiye girmek istediğini dahi söyledi. Ben ablasını falan tanımam. Para konusu da geçmedi. Orman Parkında buluştuk ve arabama bindi. Bende kimse görmesin diye Öğretmenevinin biraz ilerisindeki ara sokağa girdik ve burada kendi isteğiyle birlikte olduk. Arabanın kapılarını bile kilitlemedim. Zorla ilişkiye girmedim. Hep yalan söylüyor. Suçsuzum ve beraatimi istiyorum” diyerek son savunmasını yaptı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık E.K.’ye cinsel istismardan 13 yıl 4 ay ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2019, 12:47