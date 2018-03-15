Haber: Kasım ŞAHİN

Araç içerisinde uyuşturucu madde kullanıp, kendinden geçen Tevfik C. İsimli genç vatandaş, aracının içerisinden dışarıya çıkarken yere düştü ve baygınlık geçirdi. Bu durumu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay Örencik Köyü yol ayrımı Çevre yolunda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. 155 Polis İmdat hattından yapılan anons üzerine bölgeye Narkotik Şubesi, Asayiş Şubesi ile 112 Sağlık ekibi sevk edildi. Uyuşturucu madde aldığı edilen genç, polislere ne alkol nede uyuşturucu madde almadığını, araçtan inerken dengesini kaybettiği ve alacağı olduğunu fakat alamadığını bu yüzden moralinin bozuk olduğunu söyledi. Tevfik C.’in uyuşturucu madde alıp almadığının tespiti için hastaneye sevki gerçekleştirilirken olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.