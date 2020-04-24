Arabistan'dan getirilen 295 kişi yurda yerleştirildi

iHaber: Ceylan Beykoz

Suudi Arabistan'da yaşayan ve Ramazan Bayramı ve ayını Türkiye'de geçirmek isteyen 295 Türk vatandaşı, akşam saatlerinde uçakla İstanbul Yeni Havaalanı'na getirildi. Havaalanında ilk sağlık kontrolleri yapılan vatandaşlar, otobüslerle karantina altında kalacakları ilimizdeki öğrenci yurduna gönderildi.

Polis eskortu eşliğinden ilimize gelen 295 kişi, 14 gün boyunca karantina altında kalacakları Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Hayrettin Tokadi Yurdu'na yerleştirildi.Aynı yurda geçtiğimiz gün Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen 353 Türk vatandaşıyla birlikte karantinada kalan kişi sayısı 648 oldu.