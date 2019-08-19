Arabuluculuk sınavı 24 Kasım’da

Haber: Birol Ertunç

Adalet Bakanlığı tarafından 24 Kasım’da yapılacak olan Arabuluculuk Sınavına başvurular başladı. Başvurular, elektronik ortamda "e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza" kullanılarak UYAP Arabulucu Portalı üzerinden yapılacak. Son başvuru tarihi 2 Eylül olan sınava, zorunlu arabuluculuk eğitimini tamamlayan hukuk fakültesi mezunları girebilecek. Sınavda başarılı olan 5 bin kişi arabulucu olarak görev alacak.

Ayrıntılı bilgi için: www.adb.adalet.gov.tr/link/2019sinav/ilan.pdf