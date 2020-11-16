Araç bakımlarını son güne bırakmayın

Haber: C. Kutay Aykan

Havaların soğuması ile birlikte araç sahipleri kışlık bakımları yaptırmak üzere oto servislerde yoğunluk oluşturmaya başladı. Salgının büyük artış gösterdiği son dönemde oto servisler önünde oluşan yoğunluk sebebiyle, firma sahipleri sürücüleri uyardı. Sürücülerin araç bakımlarını son güne bırakmaması gerektiğine dikkat çeken oto servisler, sürücüleri randevu almalarını önerdi.

“RANDEVU ALARAK GELMELERİNİ ÖNERİYORUZ”

İlimizde hizmet veren Şimşek Oto Servisi Sahibi Mehmet Şimşek yaklaşan kış ayları öncesinde sürücülere uyarılarda bulundu. Havaların soğumasıyla kapalı alanda çalışmak zorunda kalacaklarını belirten Şimşek, “Kış aylarıyla birlikte havaların soğuması çalışma alanımızı da etkileyecek. Pandeminin de olumsuz etkisini en aza indirmek istiyoruz. Bu yüzden araç sahiplerimize, kalabalıkların oluşmalarını engellemek için randevu alarak gelmelerini öneriyoruz” dedi.

“MUTLAKA YAPTIRMALIYIZ”

Özellikle kış aylarında motor sıvısının donmasını engelleyen, soğuk havalarda araçların daha rahat çalışmasını sağlayan antifirizin kontrolünün önemli olduğunu söyleyen Şimşek ayrıca, “Araçlarımızın yağ bakımı, balata bakımları gibi rutin ve zorunlu bakımlarının dışında kışın mutlaka gerekli olan antifrizleri kontrol ettirip, eksik veya yok ise mutlaka tamamlamamız gerekiyor. Yağ, kışlık lastik bakımı ve kontrollerini de mutlaka yaptırmalıyız” ifadelerini kullandı.

Şimşek son olarak ise koronavirüs salgını nedeniyle gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek oto servisinde dezenfektan bulundurduklarını, hijyene dikkat ettiklerini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020, 15:05