Araç dumanlamasına itfaiye müdahale etti

Haber: Aysun Beykoz

Anadolu Otoyolu Dörtdivan Metre Dinlenme Tesisleri mevkiinde seyir halinde olan 06 MDF 56 plakalı bir aracın motorundan dumanlar çıkmaya başladı. Motordan çıkan dumanları gören sürücü, aracı hemen emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve karayolları ekipleri sevkedildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri motor kısmındaki dumanlamaya hemen müdahale ederek gerekli soğutma çalışmalarını yaptı. Jandarma ekipleri trafik güvenliği için bölgede önlem aldı. Araçta hafif maddi hasar meydana geldi.