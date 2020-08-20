Araç filosuna yeni bir pikap kattı

Haber: BMA

Yeniçağa ilçesinde Belediye Başkanı Recayi Çağlar öncülüğünde belediye hizmetleri aralıksız devam ediyor. İlçenin gelişip güzelleşmesi ve çekim merkezi olması adına hayata geçirdiği projelerle takdir edilen Başkan Recayi Çağlar, vatandaşlara daha aktif ve etkin hizmet edilmesi için de durdurak bilmiyor.

Hizmetlerin aksamaması adına harekete geçen Başkan Çağlar, belediye araç filosuna yeni bir pikap kazandırdı. Başkan Çağlar yaptığı açıklamada, “İlçemizde vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarına daha hızlı yetişebilmek adına belediye hizmetlerinde kullanmak için bir pikabı daha filomuza ekledik. Yeniçağa Gölü çevresinde yaptığımız yenilikler ve hayata geçirdiğimiz projelerle ilçemizin ziyaretçi potansiyelini her geçen gün artırırken belediyemiz hizmetlerinin aksamamasına büyük önem veriyoruz. Yeniçağa için, vatandaşlarımız için çalışmaya ara vermeden devam edeceğiz” dedi.