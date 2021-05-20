Araç ikinci sefer geçince ipler gerildi

Cumhuriyet Halk Partisi İl Örgütü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Töreni sırasında etrafta yüksek müzik sesi ile kutlama yapan bolu Valiliği tarafından görevlendirilen İl Gençlik ve Spor aracı CHP üyeleri tarafından durduruldu.

Araç ikinci sefer geçince ipler gerildi


Haber: C. Kutay Aykan

Cumhuriyet Halk Partisi İl Örgütü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını Çelenk töreni ile Anıtpark’ta kutladılar. Törene Trabzon İl Milletvekili Ahmet Kaya’da katıldı. Milletvekili Kaya’nın konuşma yaptığı esnadaValiliğin görevlendirdiği İl Genç Spor Müdürlüğü aracı yüksek seste 19 Mayıs kutlaması yapıyordu. İlk geçişinde bir miktar olsa da törende konuşmaya yapan Milletvekili Kaya’yı rahatsız eden araç, 2.defa geçişinde CHP İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Erhan Beykoz aracı durdurarak müdahale etti. Beykoz’un araç sürücüsünü müziği kısması yönünde uyardı. Olayı gören Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan araç başına geldi uyarı yaptı. Ardından polis ekipleri aracın yanına gelerek duruma el atmasıylaolay tatlıya bağlandı.

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