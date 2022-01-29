Araç kiralama hizmeti alınacaktır

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-KARABÜK SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Araç kiralama hizmeti alınacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre ARAÇ KİRALANMASI HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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