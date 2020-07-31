Araç kuyruğu 15 kilometreyi buldu

Haber: N.Halid Altundal

15 kilometrelik kuyrukların oluştuğu yolda ilerlemekte zorlanan sürücüler duruma tepki gösterdi.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle dün gece saatlerinden itibaren memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikametinde yoğun trafiğe neden oldu. Tatilcilerin memleketlerine daha rahat gidebilmek için yoğunluklu olarak TEM Otoyolu’nu tercih etmeleri nedeniyle bazı bölgelerde uzun araç kuyrukları meydana geldi. Trafik ekipleri, otoyoldaki yoğunluğu azaltmak için belirli aralıklarla trafiği D-100 Karayolu’na yönlendirerek rahatlatmaya çalışıyor.

Tatilcilerin Karadeniz’e gitmek için kullandıkları Gerede mevkiinde bulunan Karadeniz Bağlantı Yolu’nda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruklarının oluştuğu Karadeniz Bağlantı Yolu’nu kullanan tatilciler trafikteki yoğunluğa tepki gösterdi. Ailesiyle birlikte İstanbul’dan Ordu’ya giden bir sürücü, “Gece saat 23.00’te yola çıktım. 16 saattir yollardayım, daha buraya gelebildim. Trafik her yerde bu şekilde” dedi.