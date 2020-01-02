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Araç muayene ücretlerine zam!

Yeniden değerleme oranında artan araç muayene ücretleri 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren 174,64 lira ile 462,56 lira arasında değişecek.

Araç muayene ücretlerine zam!

Haber: Ceylan Beykoz

Araç muayene ücretleri, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldı. Buna göre, muayene ücretleri 174,64 lira ile 462,56 lira arasında olacak.

174,64 liradan başlıyor

Buna göre, yıl başından itibaren KDV dahil muayene ücretleri, otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 377,60 liradan 462,56 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 279,66 liradan 342,2 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 142,78 liradan 174,64 liraya yükseldi.

Esra Perçin

Esra Perçin

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