Haber: BMA

Gerede Belediyesi’ne neredeyse her ay yeni bir araç kazandıran Belediye Başkanı Mustafa Allar, geçtiğimiz gün belediyenin ihtiyacı üzerine sıfır kilometre Ford Transit marka kasalı aracı daha filoya kazandırdı. Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar,belediye olarak hizmet kalitesini artırmak için çalıştıklarını belirterek,” Belediyemizin işlerinin hızlı bir şekilde yürüyebilmesi için araç parkurumuzu elimizden geldiği kadar güçlendirmemiz gerekiyor. Şükürler olsun ki birçoğu hibe yoluyla Belediyemize birçok araç kazandırdık. Ekonomik ömrünü tamamlamış, belediyeye zarar ettiren araçları devre dışı bırakıyoruz. Belediye hizmetlerinin verimli ve hızlı olması için Araç parkurumuzu yenilemeye devam ediyoruz” dedi.