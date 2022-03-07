Araç pert oldu, yara bile almadı!

Haber: C. Kutay Aykan

Kaza, dün gece saatlerinde Yeniçağa-Bolu istikameti Yaşar Çelik Meslek Yüksek Okulu karşısında meydana geldi. 54 ABB 661 plakalı aracıyla seyir halinde giden sürücü kaygan zeminde aracın kontrolünü kaybederek takla attı. Defalarca takla atan otomobil ağaca çarparak durdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri geldi. Takla atan aracın içinde bekleyen sürücünün imdadına Yeniçağa Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri yetişti. Aracın içerisinden kontrollü bir şekilde çıkarılan sürücü, kazada herhangi bir yara almadı.

Kaza sonrasında araç kullanılamaz hale geldi.