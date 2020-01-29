Araç sahiplerine müjde

Haber: N. Halid Altundal

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan(EPGİS) alınan bilgiye göre akaryakıta yeni bir indirim daha yapıldı. EPGİS geçtiğimiz gün 28 Ocak itibariyle geçerli olmak üzere akaryakıt ürünlerinden benzine 23, motorine 21 kuruş indirim yapıldığını açıklamıştı. Bu açıklamanın üzerinden henüz bir gün daha geçmeden EPGİS’ten yeni bir indirim açıklaması daha yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Akaryakıt Fiyatlarında İndirim: 29 Ocak 2020 tarihinde geçerli olmak üzere Benzinde 10, Motorinde 13 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.”