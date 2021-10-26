Araç sayısı 120 bini geçti





Haber: Uğur Balaban

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,3'ünü otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %14,8'ini motosiklet, %8,0'ını traktör, %3,5'ini kamyon, %2,0'ını minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

DOĞU MARMARA BÖLGESİNDE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI EYLÜL AYI SONU İTİBARIYLA 1 060 280 OLDU.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Eylül ayı sonu itibarıyla Doğu Marmara bölgesinde illeri bakıldığında ise Kocaeli ilinde araç sayısı 439 622, Sakarya’da 309 347, Düzce’de 119 525, Bolu’da 120 784, Yalova’da ise 71 002 oldu.

İLİMİZDE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI EYLÜL AYI SONU İTİBARIYLA 120 784 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Bolu ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 120 784 olmuştur. Bolu ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 58 940 otomobil, 1 503 Minibüs, 922 Otobüs,17 445 Kamyonet, 6 172 Kamyon, 12 486 Motosiklet, 22 774 Traktör, 542 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

KOCAELİ İLİNDE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI EYLÜL AYI SONU İTİBARIYLA 439 622 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Kocaeli ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 439 622 olmuştur. Kocaeli ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 261 834 otomobil, 9 485 Minibüs, 7 007 Otobüs, 80 241 Kamyonet, 24 198 Kamyon, 36 638 Motosiklet, 18 771 Traktör, 1 448 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

SAKARYA İLİNDE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI EYLÜL AYI SONU İTİBARIYLA 309 347 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Sakarya ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 309 347 olmuştur. Sakarya ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 158 500 otomobil, 5 818 Minibüs, 3 130 Otobüs, 51 036 Kamyonet, 11 113 Kamyon, 36 301 Motosiklet, 42 478 Traktör, 971 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

DÜZCE İLİNDE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI EYLÜL AYI SONU İTİBARIYLA 119 525 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 119 525 olmuştur. Düzce ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 59 894 otomobil, 2 643 Minibüs, 1 533 Otobüs, 18 397 Kamyonet, 4 800 Kamyon,19 024 Motosiklet, 12 837 Traktör, 397 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

YALOVA İLİNDE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI EYLÜL AYI SONU İTİBARIYLA 71 002 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Yalova ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 71 002 olmuştur. Yalova ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 38 316 otomobil, 2 200 Minibüs, 979 Otobüs, 13 815 Kamyonet, 2 111 Kamyon, 10 050 Motosiklet, 3 247 Traktör, 284 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.