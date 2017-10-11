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11 Ekim 2017 Çarşamba
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    • Araç sayısı merkez nüfusuna yaklaştı

    Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü, ağustos ayı sonu itibari ile ülke genelinde ve iller göre trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı.

    11 Ekim 2017 Çarşamba 12:48
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    Araç sayısı merkez nüfusuna yaklaştı

    Haber: Semih Baykal

    Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı ülke genelinde toplam 21 milyon 863 bin 854 adet taşıtın %54’ünü otomobil, %16,4’ünü kamyonet, %14,1'ini motosiklet, %8,3’ünü traktör, %3,8’ini kamyon, %2,2’sini minibüs, %1’ini otobüs, %0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

    ARAÇ SAYIMIZ 111 BİN 519

    Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Bolu ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 111 bin 519 olmuştur. Bolu ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 54 bin 749 otomobil, bin 532 Minibüs, bin 072 Otobüs, 16 bin 019 Kamyonet, 5 bin 927 Kamyon, 10 bin 921 Motosiklet, 20 bin 895 Traktör, 404 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

    Türkiye Beyaz rengi seviyor

    Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre ülkemiz en çok beyaz aracı tercih ediyor.  Verilere göre, Trafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapıldı. Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 494 bin 795 adet otomobilin %59,8'i beyaz, %17,5’i gri, %7,5’i siyah ve %5,6’sı kırmızı iken %9,6’sı diğer renklerdedir.

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, İstatistik, Kurumu, Başkanlığı, Kocaeli

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