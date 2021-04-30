Araç trafikten men edildi

Haber: Ceylan Beykoz

Kabine toplantısının ardından açıklanan tam kapanma süresi başladı. Tam kapanmanın başladığı saatlerde Bolu’da denetimlerin yapıldığı saatlerde bir sürücü plakasız yakalandı. Yeni aldığı aracı plakasız bir Diyarbakır’dan İstanbul ‘a götürmek isteyen Zekeriya K. İdaresindeki araç D-100 Tır Parkı uygulama noktasında polis çevirmesine yakalandı. Diyarbakır’dan Bolu’ya kadar aracını getiren Zekeriya K. Bolu’da yakalandı. Bütün şehirlerden sorunsuz bir şekilde gelen sürücünün aracı Bolu’da yakalandı ve trafikten men edildi.