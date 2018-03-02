Kaza sabah saatlerinde, D-100 Karayolu Bolu Dağı Bakacak mevkiinde meydana geldi. Bolu'dan Düzce'ye giden Hüseyin Delibalta idaresindeki 81 EC 798 plakalı otomobil uçuruma yuvarlandı ve metrelerce sürüklendi. Kazada sürücü Hüseyin Delibalta ve annesi Fatma Delibalta yaralandı. Kazayı gören bölgede bulunan restoran çalışanları 112 Acile haber verdi. Restoran çalışanları bu sırada yaraları kurtarmak için uçurumdan aşağı indi. Otomobilden çıkarılan anne ve oğlu 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa taşındı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.