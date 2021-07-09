

Haber: C. Kutay Aykan

TOBB Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi tarafından ‘Aracım Bisiklet, Sağlığımın Temeli Hareket’ etkinliği düzenlendi. Gönüllü öğretmen ve öğrencilerden oluşan 60 kişilik grup bisikletlerle Gölköy mesire alanına gitti. Bisikletle göl çevresinde tur atan grup daha sonra hep birlikte kitap okudu. İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Sayın Muvafık Kılıç’ta öğrencilerle birlikte etkinliğe katılarak bisikletle tur atıp kitap okuma etkinliğine katıldı. Sporun insan sağlığı üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu vurgulayan Sarıcı, öğrencilere bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.