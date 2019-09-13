Aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Haber: Esra Perçin

Bolu, Emniyet Emniyet Müdürlüğü'ne ait kentin çeşitli noktalarında bulunan mobese kameralarına son 3 ayda farklı tarihlerde meydana gelen trafik kazaları yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan görüntülerde, kazaların, dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu yaşandığı gözler önüne serildi.

YAYA, KIL PAYI KURTULDU

Görüntülerde en dikkat çekici olan Ağustos ayında Bolu'da D-100 karayolunun YSE Kavşağı mevkiinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza oldu. Kazada yaya geçidinden geçmeye çalışan bir yayanın kaza olacağını son anda fark ederek araçların altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2019, 11:33