Aracın ön camından dışarı fırladı

Haber: N. HalidAltundal

Kaza, saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Köroğlu mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan İhsan Y. idaresindeki 47 ABF 290 plakalı tır, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Tırın sürücüsü İhsan Y., aracın ön camından dışarı fırlayarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TIR, yolun 3 şeridini de trafiğe kapattı. İstanbul yönünde ulaşım emniyet şeridinden sağlandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yolda ulaşım, kaza yapan tırın yoldan kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.

Öte yandan, kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu’nda meydana gelen 4 aracın karıştığı 2 farklı trafik kazasında da 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar tedavileri için kentteki hastanelere götürüldü.

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021, 09:54