Haber: BMA

159 TL’ye Yağ Bakımı

Kurulduğu günden bu yana, kalite ve müşteri memnuniyeti anlamında, Bolu halkına hak ettiği hizmeti veren Han Car Otomotiv, 159 TL’den başlayan bakım fiyatları ile “Bahara Merhaba” diyor.

Her Marka Araca Garantili Bakım

Kampanya ile ilgili bilgi veren servis müdürü Serdar Özşahin yaptığı açıklamada; “3 senedir Bolu’da her marka araca bakım onarım hizmeti veriyoruz. Aracınızın markası ne olursa olsun, servisimize geldiğinizde, aracınızın tüm kontrollerini ücretsiz yapıyoruz. Müşterimizi aracının eksikleri hakkında bilgilendiriyoruz. Uzman ve eğitimli personellerimizle Bosch Car Service garanti güvencesi ile periyodik bakım, motor, mekanik, elektrik, kaporta ve boya anlamında tüm hizmetleri tek çatı altında garantili bir şekilde veriyoruz. Şimdi de “Bahara Merhaba” kampanyası ile 30.04.2018 tarihine kadar geçerli, her marka araca yönelik 159 TL’den başlayan fiyatlarla periyodik bakım kampanyası başlattık. Aracınızın markası ne olursa olsun, servisimize gelin, orijinal “Bosch” yedek parçalarla, kaliteli ve garantili bir şekilde periyodik bakımınızı yapalım” dedi.

Garanti Bozulmadan Yağ Bakımı

Ayrıca, garanti sürecindeki araçlar için de “2005/4 Motorlu Taşıtlar Sektöründeki dikey anlaşmalar ve uyumlu eylemlere ilişkin grup muafiyeti tebliği kuralları” na göre, Bosch Car Service’lerde yapılan periyodik bakımlarda aracınızın üretici garantisi devam edecektir dedi.

Aracınız için uygun fiyata kaliteli hizmet veren Han Car Otomotiv A.Ş. / Bosch Car Service, D-100 karayolu üzeri Kuruçay mevkiinde. 0374 333 8 333 nolu telefondan bilgi ve randevu alabilirsiniz.