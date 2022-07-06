Araçlar hurdaya döndü : 7 yaralı

Gerede ilçemizin Karabük yolunda 2 aracın birbiriyle çarpışması sonucunda 2’si ağır olmak üzere toplamda 7 kişi yaralandı.

Araçlar hurdaya döndü : 7 yaralı

Haber: Ceylan Beykoz

Kaza saat 11.00 sıralarında Gerede-Karabük yolu yunuslar köyü mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde giden 16 AUL 335 plakalı hatchback aracın arkasından 65 BE 021 plakalı ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle  araçta bulunan yolcu ve sürücüler araca sıkıştı ve 2’si ağır 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ekibi gönderildi. Araçta sıkışan yolcuları Gerede Belediye İtfaiye Amirliği ekipleri bulundukları yerden çıkararak 112 ekiplerine teslim etti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2022, 14:25
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Cinayet davasında keşif istendi
Cinayet davasında keşif istendi
  1. Bolu

banner128