Araçlar hurdaya döndü : 7 yaralı

Haber: Ceylan Beykoz

Kaza saat 11.00 sıralarında Gerede-Karabük yolu yunuslar köyü mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde giden 16 AUL 335 plakalı hatchback aracın arkasından 65 BE 021 plakalı ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan yolcu ve sürücüler araca sıkıştı ve 2’si ağır 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ekibi gönderildi. Araçta sıkışan yolcuları Gerede Belediye İtfaiye Amirliği ekipleri bulundukları yerden çıkararak 112 ekiplerine teslim etti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2022, 14:25