Araçlar kardan kayboldu

Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre şehir merkezindeki kar kalınlığı 70 santimetreye kadar çıktı. Yetkililer, pazartesi gününe kadar kar yağışının devam edeceğini bildirdiler. Şehir merkezinde vatandaşlar kardan adama dönerken, araçlar ise kardan kayboldu.