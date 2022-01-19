Araçlar kardan kayboldu

Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre şehir merkezindeki kar kalınlığı 70 santimetreye kadar çıktı. Yetkililer, pazartesi gününe kadar kar yağışının devam edeceğini bildirdiler. Şehir merkezinde vatandaşlar kardan adama dönerken, araçlar ise kardan kayboldu.

Araçlar kardan kayboldu


Haber: C. Kutay Aykan

Hafta sonu başlayan yoğun kar yağışı, her geçen gün etkini sürdürüyor. Cumartesi günü yağan kar yağışıyla kar kalınlığı 30 santimetreye çıkarken, Salı günkü yağışla birlikte şehir merkezinde kalınlık 70 santimetreye kadar çıktı. Öte yandan pazartesi gününe kadar yağışların devam etmesiyle birlikte merkezde kar kalınlığının 1 metreye kadar çıkması bekleniyor.

Bolu Meteoroloji yetkilileri şehir merkezinde 70, Kartalkaya’da 1.60, Abant’ta 104, Yedigöller’de ise 63 santimetre olarak ölçüldü. Şehir merkezinde oturan vatandaşların park halinde bulunan araçları yoğun kar yağışı altınad resmen kayboldu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kamu işçisi 2022 ikramiye tarihleri belli oldu!
Kamu işçisi 2022 ikramiye tarihleri belli oldu!
  1. Bolu

banner128

banner124