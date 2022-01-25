Araçlar park alanına yönlendirildi

Haber: S. Özge Yücel

Kocaeli ve İstanbul kesiminde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde trafik ve karayolları ekipleri tarafından uygulama yapıldı. Otoyolun Bolu Dağı Tüneli'ne yaklaşık bir kilometre mesafede İstanbul istikametinde bulunan bir dinlenme tesisinin araç park alanı gece karayolları ekipleri tarafından karları temizlendi. Daha sonra yolda kontrol noktası oluşturuldu. Uygulamada yolcu otobüslerinin Bolu Dağı'ndan geçişine izin verilmedi. Otobüsler araç park alanına yönlendirildi.

Park alanında bekleyen otobüslerin içerisinde bulunan yolculara Türk Kızılay'ı Bolu Şubesi ekipleri tarafından gıda desteği sağlandı. Yolun ulaşıma açılmasıyla birlikte otobüslerin geçişlerine izin verilecek.