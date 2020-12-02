Araçta bulunan 4 kişi yakalandı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu bir otomobilde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, otomobile TEM Otoyolu'nun Bolu Batı mevkiinde 'Dur' ihtarında bulundu. 'Dur' ihtarına uymayan otomobil hızla kaçmaya başladı. Polis ve kaçak araç arasında kovalamaca yaşandı.

Kovalamaca, kameraya yansıdı. Araçtakiler, kaçtıkları sırada otomobilde bulunan uyuşturucu maddeyi de yola attı. Yaklaşık 200 kilometre hızla gerçekleştirilen kovalamaca sonucu otomobil, D-100 karayolunun Organize Sanayi Bölgesi kesiminde yakalandı. Otomobilde arama yapılırken, yola atılan uyuşturucu maddeler de polis tarafından toplandı. Toplam 396 adet uyuşturucu hap ile kırık ve toz şeklinde 430 gram hap ele geçirildi. Araçta bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.B.(32), E.Ü.(23)A.M.(27) ve S.Y.(23) adliyeye sevk edildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020, 15:00