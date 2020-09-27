Araçta sahte para ve uyuşturucu bulundu

Mengen ilçesinde, araçlarında sahte para ile uyuşturucu ele geçirilen 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Araçta sahte para ve uyuşturucu bulundu

Haber: Volkan Yılmaz

Alınan bilgiye göre, Mengen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolü esnasında durdurulan bir araç içinde arama yapıldı. Zonguldak'tan Ankara istikametine gittiği belirlenen araç içinde bir miktar uyuşturucu madde ile sahte paralar ele geçirildi. Araçtaki biri kadın 4 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler Y.S, O.M.Z, B.A.T. ve A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından Mengen Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Y.S, B.A.T. ve A.A. tutuklandı, O.M.Z. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020, 14:22
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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