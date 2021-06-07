Araçta sıkışan çifti itfaiye kurtardı

Haber: N. Halid Altundal

D-100 Karayolu Düzce istikametinde seyir halinde olan Ahmet Selahattin Bayburtlu’nun kullandığı 14 AB 333 plakalı araç ile İskender Serttaş’ın kullandığı 25 EN 092 plakalı araç Hayrettin Tokadi Türbesi kavşağında çarpıştı. Kaza nedeniyle savrulan araçlar orta refüje çıktı. Kaza sonrası 14 AB 333 plakalı araçtaki Ahmet Selahattin Bayburtlu herhangi bir yara almazken, 25 EN 092 plakalı araçta bulunan 65 yaşındaki sürücü İskender Serttaş ile eşi Emine Serttaş yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevkedildi. İtfaiye ekipleri 25 EN 092 plakalı otomobilde sıkışan sürücü İskender Serttaş ve eşi Emine Serttaş’ı sağlık ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden kurtardı. Serttaş çifti kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavilerine devam edilmek üzere hastaneye kaldırıldılar. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılması sonrası trafik normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.