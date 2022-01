Aradan 30 yıl geçti

Olay tarihinde Görmeç Köyünde Teğmen olarak görev yapan Erhan Alişar, o gününü bir kez daha hafızalara kazıdı. 65 şehit askerimizin Bolu 2. Komando Tugayımızın askeri olması ise ilimiz adına büyük üzüntü yaratmaya devam ediyor. Alişar, o günleri bakın nasıl anlattı. İşte o duygusal yazı….

1992 senesinde Şırnak/ Görmeç, 32 haneli, 250 nüfuslu, 1220 metrelik rakımıyla küçük bir köydür. O kış ise Bolu Komando Bölüğü kış tertiplenmesi kapsamında Görmeç’te tertiplenmiştir. Askeri Üs bölgesi hem köy evlerinden hem de askeri imkânlarla derme çatma yapılan barakalardan oluşmaktadır. Burada çığda şehit olan Asteğmen Zeki Varan’ın sadece 5 gün önce ailesine yazdığı mektubu anmadan geçemeyeceğim. Bu mektup bu kadar şehidin verildiği Şırnak/Görmeç üs bölgesini çok iyi bir şekilde tasvir etmektedir.

“27 Ocak 1992, Görmeç

Sevgili Anneciğim,

Buraya geldikten ancak kırk gün sonra size bir iki satır şey yazabilmek için fırsatı askerliğini bitiren erlerin gidişinden yararlanarak yakaladım. Şu mektubu yazabilmek için kağıdı bile askerlerin koğuşundan aratarak zorla buldum. Burada yaşamak zor anne. İsterseniz birazcık size buralardan bahsedeyim.

Burası Şırnak’tan 20-25 km uzaklıkta doğusunda Cudi Dağı, batısında Gabar Dağı, güneyde ise Giraf diye dağların bulunduğu 60-70 haneli bir köy. Köyün hemen girişinde bulunan bölüğümüzde betondan sadece bizim kaldığımız iki gözlü bir ev, yanında bulunan bir haber merkezi var. Bölükte askerlerin kaldığı yer tam bir ahır görüntüsünde. Şu an ikmallerimizi araçlarımızın gelebildiği yere kadar gidip, 10 km kadar yokuş bir yolla sırtınızda taşıyorsun, bir tarafına …!!! Yapıyoruz. Burada her şeyimizi kendimiz yapmak zorundayız. Aksi halde aç veya odunsuz kalıp soğuktan donabiliriz. Bir aydır kesik olan elektriğimiz iki gün önce geldi. Bir şeyin yokluğu olmayınca varlığından bir şey anlamıyormuşuz. O altmış hanelik köyün görüntüsü elektrik gelince bize kocaman bir kent gibi gelmişti. Kısacası burada her şeyin yokluğunu çekiyoruz. Ama en çok sizlerin ve sevdiklerimizin. Bu yıl kar burada çok fazla yağdı. Köylüler 30 yıldır böyle kar görmediklerini söylüyorlar. Bir hafta sürekli kardan sonra bir de terörist peşinde dolaşmak bize hem doğayla hem de teröristle uğraşmak zorunda bırakıyor. Bir görev en az beş gün sürüyor, dağlarda karla soğukla, teröristle, korkuyla mücadele etmek zor gerçekten çok zor. Fakat her şeye rağmen yaşamak için bunları yapmak zorundayım. Burada benimle birlikte 20 tane askerin sorumlusuyum. Onların hem komutanı hem annesi, hem babası hem de arkadaşı olmak zorundayım. Bazen üç gün uyumadığım zamanlar oluyor. Burada uyumakla ölmek arasında pek fazla fark yok. Daima uyanık olup hem etrafı hem nöbetteki askerleri kontrol etmek zorundayım. Bir anlık gaflet hepimizin sonu olabilir….”

Ne yazık ki askerler kendi elleriyle, kıt kaynaklarıyla yaptıkları bu derme-çatma barakalarda can verdiler. Tonlarca ağırlığıyla korkunç bir hızla gelen “Çığ” ne köylünün üstü düz, toprak damını dinledi ne de en sağlam zannedilen betonarme okul binasını... Hâlbuki rahmetli Bölük Komutanı çığ tehlikesini bir şekilde hissetmişti sanırım. Çünkü Köyün ilkokul öğretmeni Ahmet ‘i hava şartlarının belki de başka helikopter faaliyetine izin vermeyeceğini söyleyerek sömestri evinde geçirsin diye en son gelen helikoptere binmeye ikna etmişti. Hatta köyün ileri gelenleriyle ve muhtarla toplantılar yapmış onlara çığla ilgili endişelerini iletmişti. Ama Ona Görmeç tarihinde hiç çığ düşmediğini söylemişlerdi. Sonuçta herkes hazırlıksız yakalandı. Maalesef Alaattin Ütğm’in yaza evlilik hazırlıkları yaptığı nişanlısının adı olduğu için askerlerin Meltem Tepe diye adlandırdıkları bölgeden öldürücü darbe geldi. Zaten günlerdir kar yağmakta, hava sıcaklığı sürekli düşmekteydi. Biriken kar kütleleri erime-donma döngüsünü kuramıyor; buzlu kar kütlelerinin üstünde kar artık duramayacak hale geliyordu. Fotoğrafın çekildiği Kale Tepenin yamaçları Görmeç’in acı akıbetini katman katman biriktirdiği kar tabakasıyla hazırlamaktaydı.

Çığ öncesinde üs bölgesi emniyeti uzaktan alınmaktadır. Ne büyük şanstır ki emniyet görevi alan tim personeli bu felaketten yegâne kurtulanlardır. Asteğmen Kerem çığdan bir gün önce Kale Tepe sırtlarındaki keşif ve gözetleme noktasına intikal emri almıştır. Görmeç Üs Bölgesinden keşif gözetleme noktasına olan 500-600m.lik mesafe normal şartlarda en fazla yarım saat içerisinde tırmanılırdı. Ama son bir kaç gündür o kadar çok kar yağmıştır ki bu intikal o gün 3-4 saat kadar sürmüştü. 18 kişiden oluşan tim intikal düzenindedir ve Komd.Er Hasan : tıknaz, sağlam, öncü görevinde bir askerdir, adeta bir buldozer gibi yol açarak ilerliyor ve gözetleme timi onun açtığı izlerden takip ediyordu. Tim Komutanı Asteğmen Kerem de arada sırada en öne geliyor time öncülük yapıyordu. Keşif gözetleme noktasına kara bata çıka ulaşmışlardı. Hemen hedefte 18 askeriyle tertiplendiler.