Aradan 4 acı yıl geçti

Haber: C. Kutay Aykan

5 Mayıs 2018 yılında Tekke Işıklar Köyü'nde öğle saatlerinde çıkan yangına müdahale etmeye giden itfaiyenin köpük aracı köy yolunda şarampole yuvarlandı. 1 itfaiye eri olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan diğer itfaiye eri de hayatını kaybetti.

Tekke Işıklar Köyü'nde henüz belirlenemeyen nedenlerden yangın çıktı. Rüzgârın etkisi ile kısa sürede bütün köyü saran alevler köylülere zor anlar yaşatırken, Bolu Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine Mengen ve Gerede'den de takviye geldi. 5 ev tamamen yandı.

İKİ İTFAİYE ERİMİZ ŞEHİT OLDU

Bolu İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı bir itfaiye aracı yangına giderken yolda şarampole uçarak kaza yaptı. Kazada İtfaiye eri Erhan Yazkan(33) olay yerinde hayatını kaybederken, kazadan ağır yaralı olarak kurtulan ve hastaneye kaldırılan Aykut Kabakcıoğlu da daha sonra hayatını kaybetti.

RAHMETLE ANIYORUZ

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görev yaparken, gittikleri yangında aracın devrilmesi sonucunda itfaiye erleri Erhan Yazkan ile Aykut Kabakcıoğlu şehit düştüler. Şehitlerimiz için İtfaiye Müdürlüğünde ve mezarları başında düzenlenen törenle hakları bir kere daha yad edildi. Şehit itfaiyecilerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar dileriz.