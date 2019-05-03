Aradan bir yıl geçti ama acıları hala kalplerde

Haber: Esra ÖZTÜRK

Geçtiğimiz yıl 5 Mayıs 2018 tarihinde, Bolu'ya bağlı Tekke Işıklar köyünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Kısa sürede büyüyen yangında, Murat Gülen, Hasan Öztürk, Hamdi Güden ve İbrahim Yılmaz'a ait evler ile ahır ve samanlıklar kullanılamaz hale geldi.Yangına, Dörtdivan, Yeniçağa, Gerede ve Bolu belediyelerine ait itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangına müdahale için yola çıkan Bolu Belediyesine ait itfaiye aracı köye yaklaşık 4 kilometre kala, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.Kazada, araçtaki Erhan Yazgan olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ve kalbi duran Aykut Kabakcıoğlu ise olay yerine gelen UMKE ekiplerinin yaptığı kalp masajı sonrası hayata döndürüldü.

Uçurumdan sedyeyle çıkartılarak ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırılan Kabakcıoğlu, burada yapılan müdahaleye karşın hayatını kaybetmişti.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Duman, bir yıl önce görev başındayken hayatlarını kaybeden iki meslektaşlarının acılarının hala yürüklerinde olduğunu belirterek; “Şehit meslektaşlarımız için 5 Mayıs Pazar günü saat 11:30'daKaraçayır Mahallesiİtfaiye Müdürlüğümüzde itfaiye personellerimiz Aykut Kabakcıoğlu ve Erhan Yazgan başta olmak üzere tüm itfaiye şehitlerimize ithafenMevlid-i şerif programı düzenlenecektir. Tüm halkımız davet ediyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2019, 12:01